🎥 David Luiz auteur d'une prestation atroce pour la reprise : "Tout est ma faute"

David Luiz a probablement réalisé l'une des pires prestations de sa carrière pour la reprise de la Premier League ce mercredi : monté à la 25e, il sera coupable sur deux buts et exclu en 25 minutes.

David Luiz (33 ans) est capable du meilleur comme du pire, mais a rarement proposé le pire à un point tel que ce mercredi : monté en lieu et place de Pablo Villa, le Brésilien a rapidement été pris de vitesse sur le premier but de Manchester City, se loupant totalement pour laisser Raheem Sterling partir au but et tromper Bernd Leno dans les arrêts de jeu de la première période.

La soirée de cauchemar n'était pas finie pour Luiz, qui s'est troué au pire moment (il est actuellement en fin de contrat à Arsenal) : l'ancien défenseur de Chelsea s'est encore manqué au retour des vestiaires, commettant une faute indiscutable sur Riyad Mahrez à la 48e pour offrir un penalty à City et retourner au vestiaire.

À son crédit, le Brésilien ne s'est pas défilé après la rencontre : "Cette défaite n'est pas celle de l'équipe, c'est la mienne. C'est ma faute", reconnaissait-il au micro de Skysports.