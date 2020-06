Andrea Raggi dézingue Monaco : "On nous a jetés à la poubelle"

Arrivé en 2012 pour aider l'AS Monaco à retrouver la Ligue 1, le défenseur italien sera finalement resté sept saisons sur le Rocher.

Andrea Raggi (35 ans) a tout connu avec Monaco : la deuxième division, la montée, le titre en 2017 et les demi-finales de la Ligue des champions la même année. Auteur de 230 matches avec le club asémiste (10 buts, 6 passes décisives), l'Italien aura connu une fin amère sur le Rocher. Il n'avait pas été prolongé l'été dernier car l'ASM avait trop à cœur de construire l'avenir sur de nouvelles bases.

Le vétéran italien n'a pas caché son amertume dans les colonnes de Nice-Matin à l'évocation de la fin de son aventure à Monaco. "Oui (le club a changé) et quand tu n’as aucune logique sportive, tu le paies cash. Ça me fait mal de voir le club comme ça, je ne me retrouve plus dans ce qu’il dégage. Danijel Subasic vient de partir, c’est un monument de l’AS Monaco. Et il a eu droit à quoi ? Un "merci" sur Instagram. Beckham, il fait 6 mois au PSG, il part avec les haies d’honneur. Subasic, Dirar, même moi, on a eu droit à quoi ? Pas même quelque chose au stade. Rien. On nous a jetés à la poubelle. Ça fait mal au cœur", a-t-il lâché avant de poursuivre.

"Après oui, j’aurais aimé une autre fin. Vadim m’avait promis que ça ne se terminerait pas comme ça .... Je ne suis pas Thiago Silva ou van Dijk (rires) mais on m’a souvent dit, Vadim et Jardim, que je ne devais pas m’inquiéter. Et aujourd’hui je suis rentré en Italie, l’histoire s’est finie par un communiqué sur le site internet. C’est dur d’oublier quand on t’a tué comme ça, de tourner la page du jour au lendemain. Je le prends personnellement mais comment le prendre autrement ? Je l’aime ce club", a conclu le défenseur qui avait rêvé d'autres adieux.