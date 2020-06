José Mourinho espère pouvoir compter sur Jan Vertonghen jusqu'en fin de saison

Le contrat de Jan Vertonghen arrive à son terme le 30 juin prochain, mais le joueur ne semble pas disposé à prolonger exceptionnellement pour terminer la saison avec les Spurs.

José Mourinho aimerait beaucoup pouvoir conserver Jan Vertonghen jusqu'au terme de la saison malgré la fin de contrat imminente du Diable Rouge de 33 ans. "C'est un gars fantastique, un professionnel fantastique. Son amour et son respect du club ne peuvent pas être remis en cause", estime le Special One dans des propos relayés par Skysports.

"Bien sûr qu'il est impliqué, bien sûr qu'il est prêt à jouer demain". Tottenham affronte Manchester United ce vendredi pour la reprise de Premier League post-coronavirus. "Nous voulons que Jan reste avec nous jusqu'au terme de la saison (prévu le 26 juillet, nda) et nous espérons que son entourage et lui seront d'accord. D'ici là, jusque fin juin, il est là pour nous aider".

Problème : Jan Vertonghen ne compte pas rester. Le défenseur central souhaite clairement quitter Londres, et si possible régler tous les détails d'un transfert dès que possible. Un pré-accord peut-il être conclu ? Le Diable Rouge aura en tout cas un mercato prolongé pour compenser le temps perdu s'il joue jusque fin juillet pour les Spurs.