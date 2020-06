L'Hellas Vérone prend les trois points contre Cagliari

La rencontre a offert un scénario plus palpitant que l'opposition entre Torino et Parme plus tôt dans la soirée.

L'Hellas Vérone s'est imposé sur le score de 2-1 face à Cagliari qui évoluait sans Radja Nainggolan, absent pour cause de blessure. L'équipe de Vérone a pris rapidement l'avantage à la 14e minute de jeu grâce à Di Carmine avant que ce même Di Carmine ne double la mise à la 26e minute. Mais l'Hellas a remis Cagliari dans les rails avec la carte rouge concédée par Borini suite à une violente semelle. A la 43e minute, Simeone a réduit le score pour Cagliari. En seconde période, Cagliari n'a pas réussi à revenir dans la rencontre et a même terminé à 10 suite à l'exclusion de Cigarini. Au classement, l'Hellas Vérone remonte à une très belle 7e place avec 38 points tandis que Cagliari reste dans le ventre mou à la 12e place avec 32 points.