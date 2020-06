Emmené par un excellent Lukaku, l'Inter Milan se défait de la Sampdoria

L'Inter Milan ne s'est pas loupé pour la reprise : les Nerazzurri l'ont emporté face à la Sampdoria, bien aidé par un très bon Romelu Lukaku.

Dès la 10e minute, Romelu Lukaku s'offrait ainsi son 18e but de la saison suite à une belle combinaison avec Lautaro Martinez et Christian Eriksen. L'Inter Milan était sur du velours face à la Sampdoria, qui lutte toujours pour son maintien et ne peut pas se permettre de perdre trop de points pour cette reprise de Serie A. Rapidement, cependant, les Nerazzurri doublent la mise, encore une fois suite à un très beau travail de Lukaku sur son côté droit pour servir Martinez ...

Au retour des vestiaires, Lukaku manquera cependant une belle occasion et la Samp reviendra dans le match via Thorsby. De quoi s'offrir un peu de stress en seconde période, malgré quelques occasions signées Eriksen et Sanchez. Il faudra même un ballon boxé par Handanovic pour empêcher les Génois de revenir pour de bon dans le match. L'Inter finit cependant par prendre les 3 points et conforter sa troisième place, tout en envoyant immédiatement un signal - il faudra compter avec eux jusqu'au bout.