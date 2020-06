Les notes des Belges à l'étranger : Lukaku et De Bruyne reprennent en force, Lukebakio étincelant

Les quatre grands championnats ayant décidé de reprendre ont désormais repris leurs droits et on retrouve la quasi-intégralité de nos Diables Rouges sur les pelouses. Avec un week-end prolifique !

Pour la reprise de la Premier League et de la Serie A, la Belgique était à la fête : Romelu Lukaku était au four et au moulin, à la conclusion d'une superbe phase en triangle avec Martinez et Eriksen, puis à la construction pour le 2-1. L'Inter Milan l'a emporté face à la Sampdoria et peut remercier son buteur, auteur de sa 18e réalisation en championnat et qui a naturellement rendu hommage à George Floyd après son but.

BIG ROM | Romelu Lukaku , impliqué dans les deux buts de l'Inter hier soir, est notre ' @BwinBE Devil of the Week' ! 🔥🇧🇪 #DevilOfTheWeek pic.twitter.com/Gur4C4Lt5j — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 22, 2020

Outre-Manche, Manchester City a repris par une belle victoire face à Arsenal et sans surprise, Kevin De Bruyne était encore à la baguette : à l'assist, puis buteur sur penalty, bien aidé par deux grossières erreurs de David Luiz ... dont la déviation prive KDB d'une passe décisive qui l'aurait rapproché du record de Thierry Henry. Qu'à cela ne tienne, le Diable Rouge semble prêt pour la fin de saison !

Mais le Diable du week-end est peut-être bien Dodi Lukebakio : avec son 7e assist et son 7e but en Bundesliga cette saison pour offrir la victoire au Hertha Berlin, le futur Diable Rouge (?) semble avoir retrouvé pour de bon son niveau de Düsseldorf et justifie les 20 millions d'euros placés sur lui ...

BUT | Une démonstration de Lukebakio aujourd'hui : un but et un assist ! 👏😎



2️⃣-0️⃣ #BSCB04 🇩🇪 pic.twitter.com/Gho0prDI7x — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 20, 2020

Mention bien : Adnan Januzaj (7,5), Yannick Carrasco (7,5), Christian Kabasele (7,5)

Il n'y a pas qu'Eden Hazard en Liga - et ce week-end, il n'y avait même pas d'Eden du tout, le Madrilène étant laissé au repos. Mais face au Real Madrid, l'autre Belge a tiré son épingle du jeu : Adnan Januzaj était dans la plupart des bons coups basques et a même trompé Thibaut Courtois d'une jolie frappe ... annulée pour hors-jeu. Qu'à cela ne tienne, Januzaj retrouve le rythme, lui qui manque de régularité.

Yannick Carrasco n'a pas pu être décisif ce week-end, mais revenons un peu plus tôt et à mercredi passé, jour de la large victoire de l'Atlético Madrid à Osasuna : le Diable Rouge participe à la fête (0-5) et inscrit son premier but depuis son retour en Europe, de quoi le libérer pour la fin de saison.

Christian Kabasele, quant à lui, reste titulaire et inamovible avec Watford ... et y aura même été, chose rare, de son petit assist, certes involontaire et chanceux mais bel et bien décisif face au Leicester City de Youri Tielemans. Derrière, c'est également solide.

La moyenne : Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Christian Benteke, Leandro Trossard (6)

Tous étaient titulaires en Premier League, aucun n'a pu être décisif ou se montrer à son avantage pour cette reprise. Rien d'inquiétant cependant, même si un but ferait du bien à Benteke et Trossard afin de retrouver une confiance qui commence à les fuir.

Il va falloir rejouer : Michy Batshuayi, Björn Engels, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne

Un seul parmi eux a obtenu du temps de jeu : Timothy Castagne, monté au jeu à 20 minutes du terme pour l'Atalanta Bergame mais dont les derniers mois restent un peu problématiques, notamment à cause de problèmes de genou. Pour tous ces joueurs, l'important sera d'engranger du temps de jeu d'ici à la fin de la saison ... avant de changer d'air ? C'est déjà certain pour Vertonghen, cela devrait être le cas pour Batshuayi.