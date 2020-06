🎥 Il y a 2 ans, la Belgique s'offrait un festival face à la Tunisie

Voilà déjà deux ans jour pour jour, les Diables Rouges inscrivaient leur record de buts sur un match face à la Tunisie.

Pour leur second match de poule au Mondial 2018, après avoir entamé leur compétition par un 0-3 serein face à Panama, les Diables Rouges affrontaient la Tunisie sous un soleil radieux à la Spartak Arena de Moscou. Un match survolé par le duo Lukaku - Hazard, auteurs de deux buts chacun, et ponctué par le premier but de Michy Batshuayi en Coupe du Monde : 5-2 score final et une belle fête pour les supporters !