🎥 Une banderole "White Lives Matter" survole le stade pendant Burnley - Manchester City

Dr√īle de sc√®ne ce lundi au d√©but de la rencontre entre Burnley et Manchester City : une banderole "White Lives Matter" tir√©e par un avion est pass√©e au dessus de Turf Moor, cr√©ant l'√©moi.

Ce slogan est communément utilisé par les manifestants et idéologistes d'extrême droite en réaction au "Black Lives Matter" que la Premier League a tenu à mettre en avant depuis la reprise de la saison en hommage à George Floyd, tué par la police américaine à Minneapolis et dont la mort a lancé un vaste mouvement antiraciste à travers le monde. Peu de temps avant cette apparition dans le ciel du stade de Burnley, les joueurs avaient tous posé un genou à terre, comme avant chaque rencontre de Premier League.

Le club et plusieurs joueurs ont immédiatement réagi : Burnley a publié un communiqué officiel condamnant fortement les actions des responsables qui ne "représentent pas ce en quoi croit le club" et a affirmé sa pleine et entière collaboration aux autorités pour trouver les coupables de cet acte. Le capitaine de Burnley, Ben Mee, s'est également exprimé : "Ces personnes doivent entrer dans le XXIe siècle et s'éduquer. Elles ne représentent pas notre club. Je suis honteux, embarrassé".