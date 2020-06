Attaquant moderne, mentalité à l'ancienne

Jamie Vardy est une icône à Leicester, lui qui a tout connu avec son club. Il pourrait passer un cap ce mardi soir contre Brighton, si toutefois il a bu sa demi-bouteille d'alcool hier soir.

Jamie Vardy est un attaquant comme on n'en fait plus. Arrivé à Leicester en juillet 2012, lorsque le club évoluait encore en Championship, il ne marque que 4 buts lors de sa première saison avant de grandement participer à la montée du club en Premier League la saison suivante.

Ses débuts ne sont pas excellents, comme ceux de ses coéquipiers d'ailleurs, et les Foxes se sauvent in-extremis. La saison suivante appartient à l'histoire: celle d'une équipe que personne n'attendait et qui remporte un titre de champion d'Engleterre au nez et à la barbe des puissants.

Si les meilleurs joueurs de l'équipe sont partis, Vardy est toujours resté fidèle à Leicester. Il refuse même en dernière minute un transfert à Arsenal en 2017 après avoir goûté à la Ligue des Champions.

Du Porto, du Red Bull et des saucisses

Il faut dire qu'à Leicester, il a encore le droit de vivre comme un footballeur des années 90. La veille du match il boit une bouteille remplie d'eau et de Porto. Le matin du match? Une canette de Red Bull au réveil, une omelette avec des saucisses au diner encore accompagné d'un Red Bull. Le pire c'est que ça marche, puisque cette saison il en est à 19 buts en Premier League.

Ce mardi soir, Leicester reçoit Brighton et lors de cette rencontre Vardy peut entrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant marqué 100 buts en Premier League. De quoi entrer un peu dans la légende du club. Et fêter cela avec quelques Red Bull.