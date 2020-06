Mourinho a besoin de Kane, et inversément

Harry Kane est de retour et cherche encore ses meilleures sensations. Pour cela, il a besoin de son entraîneur. Cela tombe bien, le Portugais a aussi besoin de lui.

Paul Merson, ancien attaquant d'Arsenal, a mis le feu aux poudres : "Kane doit prendre une décision, car le jeu de Mourinho pourrait ne pas lui convenir". En réponse à cela, le Portugais a déclaré que Kane ne partirait pas, et que Tottenham avait besoin de lui.

Dans les faits, c'est surtout le Special One qui a besoin d'un Kane en pleine forme. Les Spurs cherchent encore à accrocher une place en Ligue des Champions et le vrai problème de l'équipe depuis quelques mois maintenant est le manque d'attaquants. Lucas Moura, Son et Kane ont été blessés tout les trois en même temps et le jeu offensif de l'équipe s'en est ressenti.

Mais l'attaquant des Three Lions ne fera pas tout tout seul. Il compte aussi sur une équipe tournée vers l'offensive pour recevoir des ballons et retrouver ses sensations de buteur. La réception du West Ham de David Moyes est une belle opportunité pour prouver que l'un peut aligner une équipe offensive et que l'autre peut faire trembler les filets.

