Titres, buts légendaires, cartons rouges: bon anniversaire Zizou !

Du milieu des années 90 jusqu'en 2008, Zinedine Zidane a inspiré et fait rêver un grand nombre de footballeurs. Et l'ancien Ballon d'Or continue de marquer l'histoire de son sport. Il fête aujourd'hui ses 48 ans.

Si vous ne connaissez pas Zinedine Zidane, c'est tout d'abord que vous n'avez rien à faire sur ce site, mais surtout que vous vivez sur Mars depuis 1992. Quoi qu'il en soit, le Français a tout simplement marqué l'histoire de son sport.

Formé à Cannes, révélé à Bordeaux, Zizou aura lentement mais surement posé sa patte sur le football français. Avec une équipe de Bordeaux qui incluait aussi Dugarry et Lizarazu, il va éliminer le grand Milan AC de l'ancienne coupe de l'UEFA avant de perdre en finale contre le Bayern, mais son but contre le Betis restera dans toutes les mémoires.

Cette campagne lui offre un transfert à la Juventus. Ses débuts sont prometteurs, mais pour la première fois Zizou pète les plombs, et à plusieurs reprises. Un premier coup de boule en Ligue des champions permet à ses détracteurs d'avoir une raison d'affirmer qu'il ne sera jamais un grand joueur capable de remporter des titres avec la Juventus.

La saison 1997-1998 est la plus aboutie du Français avec la Juventus, c'est aussi celle qui le mène à la gloire. Une coupe du monde qui pose question dans un premier temps, puisqu'il est expulsé contre l'Arabie Saoudite. il manque deux rencontres, fait son retour contre L'Italie. Jusqu'en finale, il passe presque inaperçu...

Arrive alors ce fameux France-Brésil. Deux coups de tête de Zizou envoient Les Bleux au paradis, un titre et une prestation qui le font entrer dans la légende et qui lui offrent le Ballon d'Or 1998.

Mais la nouvelle obsession du "Divin chauve", c'est de remporter la Ligue des Champions. Il devra cependant attendre un transfert au Real Madrid et cette fameuse finale de 2002 contre Leverkusen. Sa volée du gauche restera dans l'histoire de la compétition.

Mais cette année 2002 est surtout celle de la fin du règne des Bleus sur le football mondial. Blessé, Zizou n'est que son propre fantôme au Japon et en Corée, les tenants du titre quittent la compétition sans marquer le moindre but et avec un seul petit point. L'Euro 2004 sera aussi une cruelle déception. La Grèce élimine des Français en bout de course, Zidane prend sa retraite internationale.

Mais il a l'équipe nationale dans le sang et il reviendra sous les ordres de Domenech, pour sa dernière compétition, ses dernières belles prestations. Sa coupe du monde en Allemagne se résume en deux faits marquants. Tout le monde retient son coup de tête sur Materazzi, mais les amoureux du football se souviendront toujours de son match contre le Brésil en quart de finale. Un vrai régal pour les amoureux du ballon rond.

Depuis, Zidane s'est offert un triplé historique à la tête du Real Madrid. Sa carrière d'entraîneur est aussi marquante que sa carrière de joueur. Et personne ne doute d'un futur passage à la tête des Bleus. Histoire de boucler la boucle?