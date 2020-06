Taiwo Awoniyi quittera-t-il Liverpool sans y avoir joué? "Des discussions sont en cours"

Tout doucement en train de faire son trou en Bundesliga, l'ancien buteur de l'Excel pourrait y prolonger son séjour.

Taiwo Awoniyi avait retrouvé des couleurs en Allemagne, avant son choc à la tête contre Augsbourg. Longtemps cantonné à un rôle de joker à Mayence, le Nigérian a profité de son premier but de la saison, inscrit en tant que remplaçant, pour s’installer dans le onze de base : il a fêté, ce dimanche, sa quatrième titularisation consécutive en championnat.

Et il séduit à Mayence : "Je suis très positif à son sujet", commente Rouven Schroder pour Bild. "Il ne s’est jamais laissé aller, il n’a jamais baissé la tête. Il a toujours tout donner pour progresser. Il est un exemple parfait de l’intérêt du travail d’équipe", insiste encore le Directeur Sportif de Mayence.

Et Schroder espère pouvoir encore compter sur Taiwo Axoniyi la saison prochaine. "Des discussions sont en cours avec Liverpool. Mais on va d’abord terminer la saison et, ensuite, on verra quelles sont les possibilités qui s’offrent à nous."

Taiwo Awoniyi pourrait donc définitivement fermer la porte de Liverpool, cinq ans après y avoir signé et sans y avoir joué le moindre match. D’abord prêté à Francfort et NEC Nimègue, le Nigérian avait vraiment explosé avec l’Excel Mouscron, lors de la saison 2017-2018 (neuf buts), puis lors de la seconde partie de saison 2018-2019 (11 buts en 16 matchs avec l’Excel de Bernd Storck).