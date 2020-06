La reprise en Eredivisie est prévue pour septembre

Nos voisins reprendront le football un bon mois après le coup d'envoi de la saison 2020-2021 de Pro League.

La fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé, via communiqué officiel, que la reprise du championnat des Pays-Bas était prévue pour le 12 septembre. Cela a été décidé après l'assouplissement des mesures prises par le gouvernement néerlandais.

La KNVB estime que les joueurs professionnels ont besoin de six à huit semaines de préparation avant de débuter la compétition. Avant la reprise, l'équipe nationale des Pays-Bas entamera son parcours en Nations League le 4 et le 7 septembre contre la Pologne et l'Italie.