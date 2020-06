L'Union Belge annule le nouveau règlement à propos des finales de Coupe de Belgique et de D1B

Il était question d'autoriser les équipes à aligner leurs nouvelles recrues, mais le règlement a changé.

La nouvelle est désormais tombée, l'Union belge de football (URBSFA) a supprimé le nouveau règlement qui autorisait les équipes présentes en finale de Coupe (l'Antwerp et le Club de Bruges) et en finale de D1B (OHL et le Beerschot) à aligner leurs nouvelles recrues.

Ce changement intervient après l'avis de la FIFA qui a expliqué à la Pro League ainsi qu'à l'Union belge que les nouveaux joueurs ne pouvaient pas être qualifiés pour ces finales comme l'explique la RTBF.

Pour régler le problème, la Pro League est parvenue à un accord le syndicat des joueurs Sporta. Celui-ci va permettre aux joueurs de prolonger leurs contrats jusqu'au 2 août pour pouvoir participer aux rencontres de la saison 2019-2020 qui ne se sont pas encore déroulées. L'accord devrait bientôt être officialisé.