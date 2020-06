🎥 Remember: le jour où Eden Hazard a cartonné la Hongrie

L'Euro 2016 restera une grosse déception pour les Diables Rouges. On ne reviendra pas sur le quart de finale contre le Pays de Galles, mais nous allons nous souvenir du huitième de finale contre la Hongrie.

Les diables avaient signé un premier tour en demi-teinte. La défaite contre l'Italie avait fragilisé l'image de l'équipe. les hommes de Marc Wilmots avaient bien réagi contre l'Irlande avant de contrôler la Suède de Zlatan Ibrahimovic.

A Toulouse, le 26 juin 2016, les Diables retrouvaient la Hongrie de Roland Juhasz, la surprise du premier tour. Les Magyars s'étaient extirpés d'un groupe compliqué avec le futur vainqueur de la compétition, le Portugal.

Mais dans la Ville Rose, les Diables avaient surclassé les Hongrois d'un certain...Bernd Storck.Un score sans appel de 4-0, des buts signés Aldeweireld, Batshuayi, Hazard et Carrasco. Le but de notre capitaine, après un solo diabolique, reste dans toutes les mémoires.

Malheureusement, le reste de la compétition aussi, mais pas pour les mêmes raisons.

🇧🇪 Your 2 favourite Belgian players?#OTD at EURO 2016, Eden Hazard scored 𝙩𝙝𝙞𝙨 solo goal as Belgium defeated Hungary 4-0 to book a EURO 2016 quarter-final spot!@BelRedDevils | @hazardeden10 pic.twitter.com/1ksZkEQhhc