Sans briller, la Juventus peut faire le trou

Il y a une bonne semaine, toutes les critiques du monde tombaient sur la tête de la Juventus. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et la Vieille Dame pourrait assommer la concurrence.

Ces derniers jours, nous avons eu droit à des dizaines de rencontres journalières: La Liga, La Premier League, la Bundesliga et d'autres. Ce vendredi, retour au calme avec un match qui ne paie pas de mine mais qui est important dans la course au titre en Serie A.

La Juventus a été critiquée après la défaite en finale de la coupe d'Italie contre Naples. Ronaldo semblait terminé, Sarri dépassé, et l'équipe sans idée. Une bonne semaine plus tard, tout a changé et si une équipe a tout gagné depuis, c'est la Vieille Dame.

Les hommes de Sarri ont d'abord remporté leur match à Bologne, puis ils regardé les autres se prendre les pieds dans le tapis: L'Inter a perdu deux points dans le spectaculaire 3-3 contre Sassuollo, alors que la Lazio laissait filer la victoire et trois points à l'Atalanta, après avoir mené 0-2.

Avec 4 points d'avance sur les hommes d'Inzaghi, une victoire ce vendredi soir contre Lecce mettrait provisoirement les Romains à 7 points. Un gouffre pour ces derniers avant la réception de la Fiorentina ce samedi.

