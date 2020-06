Officiel : l'OM prolonge un cadre qui accepte de réduire son salaire

Bonne nouvelle pour les supporters Phocéens qui voient le maitre à jouer de l'OM prolonger son séjour sur la Canebière.

Alors que le club est actuellement au coeur d'une rumeur de rachat, comme expliqué dans un article précédent, le président Jacques-Henri Eyraud est également revenu sur la prolongation de contrat de Dimitri Payet (33 ans) en conférence de presse ce samedi.

Le médian a prolongé pour deux saisons supplémentaires jusqu'en 2024 : "Dimitri Payet l'a voulu. Il souhaitait terminer sa carrière ici et avoir un projet de reconversion au sein du club. On a démarré nos discussions et Dimitri va prolonger jusqu'en 2024", a expliqué le président du club.

Ce dernier a également annoncé que le joueur avait accepté "de diviser son salaire par 2 pour la saison 20-21, de 30% pour la saison 21-22. Pour les 2 années qui suivent il a ainsi accepté une baisse de 40 à 60% , il a renoncé à ses primes de qualifications européennes, et une très grande partie de sa rémunération ne sera garantie que s'il est titulaire."