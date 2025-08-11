Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

La troisième journée de championnat est déjà derrière nous. Voici notre équipe-type, avec au total 7 équipes représentées.

Gardien de but

En ce début de saison où les clean-sheets sont rares, on soulignera que Nordin Jackers a été décisif à plusieurs reprises dans le derby de Bruges, permettant au Club de remporter une victoire qui fait du bien face au rival du Cercle.

Défenseurs

Fede Leysen a ouvert le score et lancé l'Union vers ce qui était une belle démonstration jusqu'à deux buts regrettables en fin de match, et a été solide jusqu'en fin de rencontre. Djibril Lamego a été souverain contre un Charleroi certes inoffensif, même si nous aurions également pu mettre en avant son compère Maisonneuve.

Sur les flancs, le jeune Yannick Cappelle a été décisif face à Anderlecht avec un assist et un match très actif côté gauche. Marlon Fossey, buteur et "capitaine courage" face à Genk, est notre back droit du week-end, sans grande surprise.

Milieu de terrain

Après un début de saison très compliqué, Hans Vanaken a repris les bonnes habitudes du côté de Bruges, et ouvert le score dans le derby. La saison du triple Soulier d'Or est peut-être bel et bien lancée. Saint-Trond fait un superbe début de saison, et Ryotaro Ito en est le métronome : un but, une frappe sur le poteau, le Japonais régit l'entrejeu des Canaris.

Enfin, Mahamadou Doumbia a été le patron d'un Antwerp pas spectaculaire, mais efficace pour offrir une première victoire à l'Antwerp, transformant son penalty au passage.

Attaquants

Christos Tzolis a été l'autre homme fort (et l'autre buteur) du Club de Bruges contre le Cercle, sans surprise puisque le Grec est le seul offensif Blauw & Zwart vraiment à niveau depuis le début de saison. Oucasse Mendy, lui, a été titularisé pour la première fois par Frédéric Taquin, et a livré un match plein, faisant les courses défensives comme offensives.

Devant, l'homme du match côté Standard était Thomas Henry : excellent depuis le début de saison, le Français a encore été très bon dans ses déviations et son jeu dos au but, a transformé son penalty et est à l'assist pour Fossey.