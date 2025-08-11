Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée

Deux Rouches et deux Loups dans notre équipe-type de la troisième journée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La troisième journée de championnat est déjà derrière nous. Voici notre équipe-type, avec au total 7 équipes représentées.

Gardien de but

En ce début de saison où les clean-sheets sont rares, on soulignera que Nordin Jackers a été décisif à plusieurs reprises dans le derby de Bruges, permettant au Club de remporter une victoire qui fait du bien face au rival du Cercle. 

Défenseurs 

Fede Leysen a ouvert le score et lancé l'Union vers ce qui était une belle démonstration jusqu'à deux buts regrettables en fin de match, et a été solide jusqu'en fin de rencontre. Djibril Lamego a été souverain contre un Charleroi certes inoffensif, même si nous aurions également pu mettre en avant son compère Maisonneuve. 

Sur les flancs, le jeune Yannick Cappelle a été décisif face à Anderlecht avec un assist et un match très actif côté gauche. Marlon Fossey, buteur et "capitaine courage" face à Genk, est notre back droit du week-end, sans grande surprise. 

Milieu de terrain

Après un début de saison très compliqué, Hans Vanaken a repris les bonnes habitudes du côté de Bruges, et ouvert le score dans le derby. La saison du triple Soulier d'Or est peut-être bel et bien lancée. Saint-Trond fait un superbe début de saison, et Ryotaro Ito en est le métronome : un but, une frappe sur le poteau, le Japonais régit l'entrejeu des Canaris.

Enfin, Mahamadou Doumbia a été le patron d'un Antwerp pas spectaculaire, mais efficace pour offrir une première victoire à l'Antwerp, transformant son penalty au passage. 

Attaquants 

Christos Tzolis a été l'autre homme fort (et l'autre buteur) du Club de Bruges contre le Cercle, sans surprise puisque le Grec est le seul offensif Blauw & Zwart vraiment à niveau depuis le début de saison. Oucasse Mendy, lui, a été titularisé pour la première fois par Frédéric Taquin, et a livré un match plein, faisant les courses défensives comme offensives. 

Devant, l'homme du match côté Standard était Thomas Henry : excellent depuis le début de saison, le Français a encore été très bon dans ses déviations et son jeu dos au but, a transformé son penalty et est à l'assist pour Fossey. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
FC Bruges

Plus de news

Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Mesfer - Moreira - Andreou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Mesfer - Moreira - Andreou

18:00
"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic Interview

"On a joué à l'italienne" : le Standard a plusieurs cordes à son arc, un atout important pour Mircea Rednic

17:40
Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

Le départ de Stelios Andreou du Sporting de Charleroi bientôt confirmé ? Voici où en est le dossier

16:30
"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

"C'est une contre-performance de taille" : Philippe Albert sévère après la défaite d'Anderlecht contre Zulte Waregem

17:00
Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

15:00
La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

18:00
Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

Au moins 30 millions d'euros ? Un Diable Rouge pourrait devenir le coéquipier de Charles De Ketelaere en club

17:20
Mehdi Bayat va devoir rassurer tout le monde à Charleroi : son coach et ses supporters

Mehdi Bayat va devoir rassurer tout le monde à Charleroi : son coach et ses supporters

15:40
Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

13:00
14
"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

"J'étais certain que l'apport de Marc Wilmots serait positif" : Philippe Albert optimiste pour le Standard

14:20
Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

12:00
Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

16:00
Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

Olivier Renard doit agir d'urgence à Anderlecht, mais qu'en est-il de la situation financière ? L'incertitude plane

13:30
1
Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu" Interview

Daan Dierckx, le guerrier du Standard : "J'ai encore besoin de beaucoup de tartines pour être comme Tolu"

12:40
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

11:00
Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

14:00
2
Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges

15:20
Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

12:20
Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht Analyse

Nilson Angulo doit garder les pieds sur terre... et rester à Anderlecht

11:40
Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

11:20
"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

10:30
Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

12:20
"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

09:30
"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

09:00
Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

08:00
1
Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

10:00
Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

07:00
1
Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

08:30
Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

23:20
🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

23:00
6
L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

07:40
"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison Réaction

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

22:20
Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

22:40
🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

07:20
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk Analyse

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

21:40
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved