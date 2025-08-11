"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

L'OH Louvain de David Hubert n'a pour le moment remporté aucun match de Pro League. Ils sont dernier du classement avec un petit point.

Dimanche soir, l'OH Louvain a quitté le Bosuil sans le moindre point. Battue par l’Antwerp 3-1, l’équipe de David Hubert est la lanterne rouge de Pro League avec un seul point en trois matchs.

Au micro de Sporza, l’entraîneur n’a pas caché sa frustration. "Je pensais qu’on n’allait plus accorder de penaltys faciles, c’est tout. C’était la seule phase de la première mi-temps où ils ont été vraiment dangereux", a-t-il regretté.

Pourtant, Hubert a trouvé des motifs de satisfaction. Il a salué l’attitude de ses joueurs face à un adversaire de qualité. "La façon dont l’équipe a réagi, et la manière dont elle a géré les moments difficiles, me rendent très heureux", a-t-il expliqué.

Le coach a tenu à souligner la progression par rapport à la semaine dernière. "Nous sommes restés solidaires et avons continué à y croire, alors que la semaine dernière nous nous étions complètement effondrés."

Le temps presse déjà pour l’OHL : toujours aucune victoire en Pro League et une dernière place au classement. Hubert sait que sa place sera en danger si la série noire se poursuit.