Un nom de famille ne suffit pas : un flop gantois toujours plus proche du départ

Photo: © photonews

L'intérêt pour Andri Gudjohnsen augmente. Après Lech Poznan en Pologne, Preston North End est désormais également intéressé par l'attaquant islandais de La Gantoise.

La blessure de Daniel Jebbison et le nombre limité d'attaquants disponibles ont poussé Preston North End à retourner sur le marché des transferts, après avoir déjà renforcé son équipe de manière significative.

C'est ainsi que le club s'est tourné vers Andri Gudjohnsen, actuellement sous contrat avec La Gantoise jusqu'en 2028. Gudjohnsen, fils de l'ancien grand footballeur Eidur Gudjohnsen et petit-fils d'Arnor Gudjohnsen, a connu une première saison difficile en Jupiler Pro League.

De l'intérêt également en Angleterre pour Andri Gudjohnsen

Malgré un montant de transfert de près de trois millions d'euros, il n'a pas réussi à s'imposer à Gand. Avec seulement cinq buts et deux passes décisives en 46 matchs, son impact est resté limité. Son temps de jeu réduit et l'arrivée de nouveaux attaquants chez Gand ont encore davantage mis sa position sous pression.

L'intérêt de Preston arrive selon the72.co.uk peu après que le Lech Poznan en Pologne ait engagé des discussions avancées avec La Gantoise concernant un éventuel transfert de Gudjohnsen. Preston espère construire une association en pointe avec son compatriote Stefan Thordarson, déjà au club.

La valeur marchande de Gudjohnsen est actuellement estimée à environ deux millions d'euros par Transfermarkt. Preston serait prêt à débourser un montant de ce niveau pour l'attaquant.

