Indésirable dans son club, ce joueur pourrait devenir un nouveau buteur du Club de Bruges dès cet été

Le Club de Bruges s'intéresserait à Danny Namaso, attaquant du FC Porto. Il ne figure pas dans la sélection de l'entraîneur Francesco Farioli pour la première journée du championnat au Portugal.

Danny Namaso, attaquant du FC Porto, est au centre de rumeurs de transfert de plus en plus insistantes. Selon le média portugais O Jogo, il n’a pas été retenu par l’entraîneur Francesco Farioli pour la première journée de Primeira Liga.

Cette décision a alimenté les spéculations sur son avenir, le Club de Bruges étant cité parmi les clubs intéressés. Âgé de 23 ans et récemment sélectionné pour la première fois avec l’équipe nationale du Cameroun, il sort d’une saison en dents de scie avec Porto.

Le Club de Bruges vise un attaquant devenu indésirable au FC Porto

Malgré son potentiel et ses performances passées, il ne semble plus faire partie des plans, ce qui en fait une piste intéressante pour les clubs en quête de renfort offensif.

Le Club de Bruges verrait en lui un profil correspondant à sa stratégie sportive. Outre Bruges, d’autres clubs de la compétition portugaise et de l’étranger suivraient également sa situation de près.

D’après Transfermarkt, Danny Namaso est actuellement évalué à environ 4 millions d’euros. Il est lié au club portugais jusqu’en 2028. Reste à voir si les Blauw en Zwart pourront conclure un accord.