Steven Defour un jour coach des Rouches ? "Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses fans"

Steven Defour n'a pas totalement écarté l'idée de faire un jour son retour au Standard en tant qu'entraîneur. Il voudrait cependant diriger une équipe liégeoise prête à jouer le titre.

Steven Defour a d’abord été interrogé, au micro de RTL dans l’émission Dans le vestiaire, sur le club qu’il rêverait d’entraîner en Belgique. Son choix actuel se porterait sur le KRC Genk.

"Genk parce que j'aime bien la façon dont ils jouent, leur style de jeu, les joueurs. Ça joue très bien, même si maintenant, avec Oh Hyeon-gyu et Tolu Arokodare... Il faudrait vendre Tolu plus vite ou quelque chose comme ça, mais tu sens que Oh doute pour le moment", explique-t-il.

Il lui a également été demandé s'il aimerait entraîner le Standard de Liège. L'ancien footballeur s'était fait énormément critiquer à l'époque en rejoignant Anderlecht alors qu'il avait joué pour les Rouches par le passé.

Il ne ferme pas définitivement la porte : "Rejoindre le Standard, pas pour le moment. J’attends encore… Je veux donner une équipe au Standard qui soit à la hauteur de ses supporters. Si j’entraîne le Standard, c’est pour jouer le titre. C’est ce qu’ils méritent."

Celui qui s'est désormais reconverti en consultant, mais qui suit attentivement les propositions pour redevenir coach, avait rejoint les Liégeois de 2006 à 2011 avant de les quitter pour signer au FC Porto (2011-2014). Après son aventure au Portugal, il avait ensuite rejoint les Mauves (2014-2016).