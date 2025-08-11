Double bonne nouvelle pour Bruges avant la réception de Salzbourg

Le Club de Bruges a pris une grosse option sur la qualification en allant s'imposer au RB Salzbourg la semaine passée. Avant le retour, deux joueurs faisaient leur retour à l'entraînement.

Après s'être imposé (0-1) à Salzbourg, le Club de Bruges va défendre son avantage à domicile cette semaine. Les Blauw & Zwart espèrent atteindre la phase de ligue de la Ligue des Champions, et auraient encore un tour à passer en cas de qualification face aux Autrichiens.

Bruges a fait un grand pas vers la qualification, et pourrait compter sur un double retour en vue de la seconde rencontre. Het Laatste Nieuws relaie en effet que Joel Ordoñez et Gustaf Nilsson ont fait leur retour à l'entraînement au Belfius Camp brugeois.

Ordoñez était en négociations en vue d'un départ, direction l'Olympique de Marseille. Il devrait être la prochaine grosse vente des Gazelles cet été, mais en attendant, il s'est à nouveau rendu disponible pour Nicky Hayen. Il était absent contre le Cercle de Bruges.

Nilsson, lui, souffrait d'une blessure au tendon d'achille depuis la fin de saison dernière. Il n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison. S'il revient bien dans le groupe brugeois, cela sera probablement pour quelques minutes de jeu, au vu de son manque de rythme.