Steven Defour impressionné par l'ambiance au Standard : "Les tifos, les chants, ça me procure des souvenirs"

Steven Defour a suivi avec attention la rencontre entre le Standard et le Racing Genk. Selon lui, Sclessin sent que les Rouches peuvent à nouveau faire quelque chose de bien, cette saison.

Reconverti en analyste depuis la fin de son passage sur le banc de Malines, Steven Defour a suivi avec attention la rencontre entre le Standard et le Racing Genk, ce dimanche.

Présent sur le plateau de Dans le Vestiaire, une émission coorganisée par RTL Sports et SudInfo, l'ancien capitaine des Rouches, ensuite parti à Anderlecht, s'est exprimé sur l'ambiance de Sclessin, au rendez-vous pour cette rencontre.

"Cela m'a procuré des souvenirs, oui. Des émotions, non. J'ai vu les tifos, l'ambiance était à nouveau un peu comme avant. C'était à nouveau un beau match, comme à l'époque. Ça vibre, avec les tifos, les chants. Tu vois que le public est de nouveau là, ils ont l'impression qu'ils ont à nouveau une équipe qui peut faire quelque chose de bien cette saison."

Pas encore l'ambiance de la grande époque à Sclessin, mais l'engouement revient

L'ancien Diable Rouge, qui a aussi déclaré qu'il pourrait s'essayer sur le banc du Standard à condition que l'équipe soit en mesure de jouer le titre, ne peut pas encore comparer l'ambiance de Sclessin de dimanche à celle qu'il a connue en tant que joueur. Elle s'en rapproche toutefois, après une longue période de galère marquée par des participations successives aux Europe Play-offs.

"Pas encore tout à fait. Mais c'est un bon début", a conclu Steven Defour, qui aurait refusé une proposition… du Sporting Hasselt et de son ami Sam Kerkhofs, copropriétaire du club et ancien présentateur du podcast MidMid dans le nord du pays.