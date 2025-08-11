La fin des négociations approche : le Ghana et ses Belgicains tiennent presque leur sélectionneur national

Ça se confirme : Abdullah Mesfer devrait prendre les rênes de la sélection ghanéenne. L'entraîneur de 63 ans succéderait à Otto Addo, qui n'a pas apporté satisfaction.

Début mai, nous vous révélions en exclusivité qu'Abdullah Mesfer était sur le point de devenir le nouveau sélectionneur du Ghana. Une nouvelle qui se confirme, puisque selon nos informations, l'entraîneur de 63 ans se rendra à Accra cette semaine pour établir la stratégie qu'il veut mettre en place et définir les termes de son contrat.

Courtisé également par le Nigeria, l’expérimenté technicien émirati aurait donc finalement choisi les Black Stars, convaincu par le projet sportif proposé par la Fédération ghanéenne. Il aurait également été en discussions avec un club du top 3 en Arabie Saoudite, mais la fédération ghanéenne aurait accéléré les négociations pour le faire signer.

Abdullah Mesfer va bien devenir le nouveau sélectionneur du Ghana

Âgé de 63 ans, Mesfer aurait aussi décliné plusieurs propositions de clubs émiratis ces dernières semaines pour se concentrer pleinement sur ce nouveau défi africain. Il entendrait mettre à profit son importante expérience internationale – acquise notamment en Jordanie et dans plusieurs clubs du Golfe – pour relancer une équipe du Ghana en quête de stabilité et de résultats.

Animé par l’envie de prouver qu’il pourrait réussir à la tête d’une sélection ambitieuse, Mesfer verrait dans ce poste une réelle opportunité de s’illustrer sur la scène continentale.

Son arrivée pourrait marquer un tournant pour le Ghana, qui miserait sur son profil à la fois méthodique, structuré et tourné vers le développement à long terme. Une sélection toujours intéressante à suivre, car on y retrouve généralement plusieurs joueurs de notre championnat.