Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

Quand Anders Dreyer a quitté le RSC Anderlecht, en janvier dernier, beaucoup se disaient que le club faisait une belle affaire. Le Danois, depuis, brille en MLS.

La seconde partie de saison 2024-2025 au RSC Anderlecht a été handicapée par le départ des deux ailiers les plus prolifiques du club sur le plan statistique : Francis Amuzu et Anders Dreyer. Si le premier peine à s'imposer et à s'adapter au Brésil, Dreyer vit un rêve éveillé en MLS.

La nuit passée, le Danois a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire du San Diego FC face à Kansas City (2-0), ce qui porte à 29 le nombre de buts dans lesquels il est impliqué cette saison. Une grande première pour un joueur disputant sa première saison de MLS.

By producing a goal and an assist tonight, @sandiegofc's Anders Dreyer (29) passed Carlos Vela (27 in 2018) for the most goal contributions by a player in an expansion club’s first season. pic.twitter.com/dLtNFsiMtF — MLS Communications (@MLS_PR) August 10, 2025

Anders Dreyer dépasse en effet ainsi Carlos Vela à ce classement particulier (27), et il fait partie des grands favoris pour être élu MVP de la saison régulière. San Diego occupe la tête de la Conférence Ouest, une surprise pour ce club arrivé en MLS en 2024.

Dreyer a été vendu pour 5,5 millions d'euros l'hiver dernier, un montant largement inférieur à la valeur marchande du joueur (10 millions selon Transfermarkt). Le Sporting n'avait alors fait qu'une plus-value de 700.000 euros par rapport au prix d'achat du Danois.

Six mois plus tard, alors que les ailiers du RSC Anderlecht peinent à retrouver l'efficacité que pouvait, dans ses meilleurs jours, démontrer Anders Dreyer, la vente de l'international danois est peut-être vue comme une erreur a posteriori...