Voici une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Diables Rouges
Avant d'affronter le Liechtenstein et le Kazakhstan, les Diables Rouges pourront compter sur le soutien de leur public lors d'une nouvelle séance d'entraînement ouverte au Proximus Basecamp de Tubize.

Comme le 2 juin dernier, un nouvel entraînement ouvert des Diables Rouges sera de la partie le 1er septembre prochain à 18h00. Celui-ci sera uniquement accessible aux membres du fan club 1895.

Les joueurs et le coach Rudi Garcia prendront le temps de faire quelques photos avec les fans mais aussi de signer quelques autographes. L'événement, organisé avant le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avait eu un franc succès.

Les places seront limitées. Seulement 1000 supporters pourront assister à la séance au Proximus Basecamp. Elle se déroulera trois jours avant la rencontre de la Belgique contre le Liechtenstein au Rheinpark Stadion de Vaduz dans le cadre des qualifications au Mondial 2026.

Les inscriptions

Pour assister à l'entraînement, une réservation est obligatoire. Les membres du fan club recevront un e-mail pour s’inscrire le 12 août à 19h00.

L'équipe nationale de notre plat pays fera son retour sur les terrains par un match dans la capitale liechtensteinoise le 4 septembre, avant de jouer au Lotto Park face au Kazakhstan le 07. Il s'agira du troisième et quatrième match de qualifications de la Belgique en vue du prochain Mondial.

