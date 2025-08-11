Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement

Faute d'Epolo sur Tolu et penalty oublié pour la RAAL face à Charleroi ? Le département arbitral tranche clairement
Selon le département des arbitres, la RAAL aurait dû bénéficier d'un penalty contre Charleroi, et Matthieu Epolo a bien été coupable d'une faute sur Tolu Arokodare dans la surface.

Les contestations ne sont pas multiples au terme de cette troisième journée de Pro League. Si le Cercle de Bruges a été miné par une expulsion méritée lors du derby de la Venise du Nord et qu'OHL a concédé trois penalties (dont un annulé) et une carte rouge à l'Antwerp, seules deux phases ont retenu l'attention du département des arbitres. 

La RAAL aurait dû bénéficer d'un penalty contre Charleroi

La première s'est déroulée lors du choc wallon entre La Louvière et Charleroi, lorsque les Loups auraient probablement pu revendiquer un penalty pour faire 2-0. C'est en tout cas ce que le Professional Refereeing Department (PRD) déclare dans son communiqué.

"Lors de cette action, Jordi Liongola de La Louvière est percuté par l’arrière par le joueur de Charleroi Etienne Camara dans la surface de réparation, ce qui l’empêche de contrôler correctement le ballon et de poursuivre son action."

"Le joueur de Charleroi, ayant une vision claire de la position de son adversaire, ne cherche jamais à jouer le ballon. Il le bouscule délibérément par derrière, impactant de manière évidente sa progression. Dans cette situation, le PRD estime qu’un penalty en faveur de La Louvière doit être accordé. Si tel n’est pas le cas, une intervention du VAR est attendue."

Le Standard s'en sort bien face à Genk

L'autre phase s'est déroulée ce dimanche lors de la rencontre entre le Standard et Genk. Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, Matthieu Epolo a manqué sa sortie et a touché la tête de Tolu Arokodare. Le VAR n'a pas bronché, mais aurait dû le faire, selon le département des arbitres.

"À la suite d’un centre, le gardien du Standard Matthieu Epolo sort en retard avec le poing en avant pour tenter de dévier le ballon. Il ne parvient pas à toucher le ballon et percute l’arrière du crâne de l’attaquant de Genk Tolu Arokodare avec son poing et/ou son bras."

"Dans ce cas, nous considérons qu’un penalty doit être accordé comme décision finale. En l’absence de cette décision, une intervention du VAR est attendue."

