Anderlecht intéressé par un joueur qui coûterait... plus de 11 millions d'euros

Le RSC Anderlecht a jeté son dévolu sur Oskar Pietuszewski, un milieu de terrain polonais de 17 ans évoluant au Jagiellonia Białystok. Toutefois, le club bruxellois devrait débourser plus de 11 millions d'euros pour s'attacher les services de ce talent.

Oskar Pietuszewski est considéré comme l’un des plus grands talents de Pologne. Malgré son jeune âge, il a déjà disputé 27 matchs avec l’équipe première du Jagiellonia Białystok, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive.

Son contrat court jusqu’en juin 2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Le milieu offensif s’est également illustré sur la scène européenne, notamment lors d’un match contre le Cercle de Bruges en Conference League.

L’intérêt d’Anderlecht n’a donc rien de surprenant, au vu de la stratégie du club, axée sur les jeunes joueurs à fort potentiel de développement. Le directeur sportif Olivier Renard aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage de Pietuszewski.

Un coût colossal pour Oskar Pietuszewski

La concurrence est rude : le Besiktas, le VfL Wolfsburg et l’AS Monaco seraient également sur les rangs pour recruter le jeune international polonais. Reste la question du prix réclamé par le club polonais.

Si la valeur marchande de Pietuszewski est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, le Jagiellonia Białystok demanderait, selon Transferfeed, une indemnité de transfert supérieure à 11 millions d’euros. Cela pourrait être trop conséquent pour les Mauves. Affaire à suivre.