Genk méritait-il un penalty face au Standard ? L'ancien arbitre Serge Gumienny est très clair

Thorsten Fink estimait que son équipe aurait dû obtenir un penalty après une sortie de Matthieu Epolo sur Tolu Arokodare. L'ancien arbitre Serge Gumienny a donné son avis à ce sujet.

Genk s'estimait floué après une phase polémique dans le rectangle du Standard. Matthieu Epolo était en effet sorti les poings en avant sur Tolu Arokodare, et un penalty aurait pu être sifflé, selon l'ex-arbitre Serge Gumienny

"C'était une décision très claire, ce n'est pas une zone grise. Le gardien de but n'a absolument pas touché le ballon et a clairement touché la tête de Tolu Arokodare", estime Gumienny, consultant arbitrage pour Het Belang van Limburg. "C'est incompréhensible que le VAR ait laissé passer ça".

Selon Gumienny, Genk aurait donc dû obtenir un penalty. "Il y a des limites à ce qu'un gardien peut faire dans ses seize mètres", regrette-il. "Protéger le gardien, ça ne signifie pas que vous pouvez tout bonnement boxer la tête de quelqu'un". 

Thorsten Fink fulminait en effet à ce sujet en conférence de presse d'après-match : "J'ai vu les images, et pour moi, c'était clairement une faute", fulmine-t-il. "Le gardien n'a pas touché le ballon, juste la tête de Tolu. Alors, c'est un penalty. C'est le règlement, désolé. Ou peut-être que je devrais mettre mes lunettes la prochaine fois".

L'entraîneur du KRC Genk reconnaissait toutefois que la faute incombait non pas à l'arbitre principal, mais à celui du VAR. "L'arbitre sur le terrain a fait du bon travail aujourd'hui. C'est le VAR qui devrait vérifier ce genre de situation", concluait-il. 

 

