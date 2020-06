Officiel: un troisième taulier prolonge à Charleroi

Si sa saison a été tronquée par une sévère blessure au genou, Cristophe Diandy avait démontré, avant ça, à quel point il pouvait être précieux pour Charleroi.

Sur la touche depuis plus de six mois, Cristophe Diandy a signé un nouveau contrat avec le Sporting. Il est désormais lié à Charleroi jusqu'à la fin de la saison. Un signal fort du Sporting à un joueur qui, avant d'être blessé, s'était imposé sous les ordres de Karim Belhocine: il avait débuté les 11 premières rencontres de championnat.

Et le Sénégalais, qui était arrivé au Mambourg il y a six ans, est forcément ravi. "Je suis ici depuis longtemps, je connais tout le monde, Charleroi, c'est une deuxième famille pour moi", insiste-t-il. Après Nicolas Penneteau et Dorian Dessoleil, il est le troisième 'ancien' à signer un nouveau contrat en quelques jours.