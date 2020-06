Leandro Trossard évoque les rencontres sans public : "Le rythme baisse après soixante minutes"

Le Belge a encore sept matchs à disputer avec Brighton pour assurer le maintien en Premier League.

Toutefois, le programme des Seagulls sera chargé avec des chocs face à Liverpool, Manchester United et Manchester City : "J'espère que je pourrai apporter ma pierre à l'édifice en marquant ou donnant des passes décisives", confiait l'ancien joueur de Genk.

Brighton a enchainé de bons résultats, face à Arsenal notamment, et le fait de jouer sans public a peut-être aidé : "Il nous reste un programme difficile, mais on ne sait jamais comment Liverpool va gérer le reste du championnat. Le rythme des rencontres baisse rapidement, surtout au bout de soixante minutes car il n'y a pas de public pour encourager et permettre de donner le boost nécessaire pour terminer."