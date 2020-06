Échange tendu entre Lionel Messi et le T2 du Barça

Tenu en échec par le Celta (2-2), le FC Barcelone a vu le Real Madrid prendre la tête de la Liga avec deux points d'avance à six journées de la fin.

Le FC Barcelone a réalisé une très mauvaise opération ce week-end et les relations entre les joueurs et leur coach Quique Setien se sont clairement dégradées. Les caméras de Movistar El Partidazo ont en effet diffusé une séquence entre Lionel Messi et l'adjoint de Setién, Eder Sarabia. Alors que le T2 profite d'une pause fraîcheur pour s'approcher de la Pulga afin de lui donner une consigne, l'Argentin réagit à peine avant de l'ignorer et de lui tourner le dos.

Une séquence qui n'a pas manqué de faire réagir la presse espagnole.