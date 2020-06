Le Standard préparerait une offre pour un jeune milieu de terrain suédois !

À la recherche de nouveaux éléments pour renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine, le club liégeois aurait coché le nom de Adi Nalic dans sa wish-list. Néanmoins, s'ils souhaitent effectivement s'attacher les services du joueur, les Rouches devront composer avec une rude concurrence.

En effet, d'après les informations du journaliste Nicolo Schira, le RSCL aurait d'ores et déjà pris des renseignements auprès de son club et de son agent dans la perspective d'un éventuel transfert. Le matricule 16 serait même proche de faire une offre. Cependant, trois autres formations européennes suivraient attentivement le joueur, à savoir : la Sampdoria de Gênes, les Girondins de Bordeaux et le FC Séville.

