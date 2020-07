Hazard matraqué : "C'est un joueur-clef et ils le savent"

Eden Hazard est le joueur le plus ciblé de Liga par les tacles adverses. De quoi gêner le retour du Diable Rouge.

De joueur le plus ciblé de Premier League, Eden Hazard est devenu joueur le plus ciblé de Liga, victime de fautes encore plus souvent que Lionel Messi. De quoi inquiéter le Real Madrid, mais pas Zinedine Zidane : "C'est un joueur clef et les adversaires le savent. Peut-être qu'il n'y a pas d'intention de le blesser mais ils essaient toujours d'y aller plus fort avec Eden", regrette l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.

"Mais il faut rester calme avec lui. Il faut y aller doucement et être patient avec Eden, je n'ai aucun doute que les choses s'amélioreront vite avec lui", espère Zidane. Depuis quelques rencontres, Eden Hazard a semblé un peu moins affûté que pour la reprise de la Liga. Le traitement "de faveur" qu'il reçoit n'y est peut-être pas étranger ...