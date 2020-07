🎥 Avant un premier test contre Anderlecht, Karim Belhocine dresse un bilan 'positif' du stage des Zèbres

Partis vendredi dernier, les Zèbres sont déjà de retour au pays et disputeront leur premier match de préparation ce samedi.

Mais avant cette première joute amicale, qui verra les Zèbres se mesurer au Sporting d'Anderlecht, samedi à Neerpede, Karim Belhocine a pris le temps de dresser "un bilan plutôt positif" du stage en Allemagne au micro de RCSC TV. "On a travaillé dans de bonnes conditions et on a su faire ce qu'on voulait", explique-t-il.

Et si les Zèbres en ont profité pour remettre la machine en route, ils n'ont pas poussé leurs limites jusqu'à l'extrême. "Il faut trouver le juste équilibre, parce que les joueurs sont restés inactifs trois mois cette année. C'est une situation inédite et il faut pouvoir s'adapter."

"Repartir à zéro"

En route pour une nouvelle saison, donc, pour le Sporting de Charleroi où les attentes seront sans doute grandes, au vu de la troisième place et du ticket européens conquise pour les débuts de Karim Belhocine sur le banc du Mambourg.

Mais le T1 des Zèbres ne veut pas se reposer sur ses acquis. "Ce qui s'est passé la saison dernière, ça peut nous servir. Pour la confiance, notamment. Mais chaque saison est différente. (...) Il faut repartir à zéro et c'est ce qui nous permettra d'avoir des résultats."