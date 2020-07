Le Cercle de Bruges officialise l'arrivée de l'ancien adjoint de Carlo Ancelotti

Comme annoncé depuis quelques, Paul Clement est le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges. Sans club depuis deux ans, l'Anglais succède à Bernd Storck sur le banc vert et noir.

La préparation du Cercle de Bruges, qui a évité de justesse la relégation en mars dernier, va pouvoir réellement commencer, alors que la nomination de Paul Clement comme T1 a été officialisée ce vendredi. L'Anglais, qui a entraîné Reading et Swansea, mais qui aussi officié, en tant qu'assistant de Carlo Ancelotti, au PSG, à Chelsea, au Bayern et au Real, a signé un contrat de trois ans dans la Venise du Nord.

Et c'est aux supporters qu'il a souhaité adresser ses premiers mots. "J'attends avec impatience de les rencontrer, de les voir dans le stade, parce que ça n'a pas été possible durant cette période difficile. Et j'espère qu'ils apprécieront notre manière de jouer", insiste-t-il.

Après avoir rencontré le président, le directeur général du Cercle et, déjà, quelques joueurs, et après avoir visité les "fantastiques" installations de son nouveau club, Paul Clement est désormais "impatient" de se mettre au travail. Et, avant de distiller ses premiers entraînements, la semaine prochaine, il pourra déjà voir son équipe à l'œuvre, puisque le Cercle disputera son premier match amical samedi contre Zulte Waregem.