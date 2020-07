🎥 Nouvelle récompense en vue pour Kevin De Bruyne

Plus souvent passeur que buteur, Kevin De Bruyne a (un peu) changé de registre depuis la reprise. S’il n’a distillé qu’un seul assist en cinq matchs, le Diable Rouge a trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

Avec, en point d’orgue de ce retour réussi à la compétition, un coup-franc magistral servi à Chelsea la semaine dernière. Une superbe frappe qui pourrait offrir à KDB son deuxième trophée de But du mois de la saison, après celui engrangé en novembre, grâce à la demi-volée qu’il avait inscrite contre Leicester. Mais d’autres artilleurs ont régalé en Angleterre depuis la reprise.

Luka Milivojevic fait lui aussi partie de la liste des prétendants, grâce à un coup-franc qui avait permis à Palace de dompter Bournemouth et de s’écarter encore un peu plus de la zone rouge.

La frappe toute en puissance de Ben Chilwell, l’enroulé dans la lucarne de Nicolas Pépé, les volées imparables de Pedro Neto et de Bruno Fernandes, la combinaison splendide des Red Devils, ponctuée par un ballon piqué d’Anthony Martial et la frappe surpuissante de Fabinho lors du récital de Liverpool contre Palace s’ajoutent à la liste des nominés pour succéder à l’attaquant de Burnley Matej Vydra qui avait été récompensé... en février dernier.

