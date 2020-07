Le Club de Bruges suit de près un ancien joueur de Waasland-Beveren

Le champion de Belgique est resté pour l'instant très discret sur le marché des transferts mais cela pourrait bientôt changer.

Le Club de Bruges suit avec attention Nana Ampomah, rapporte le Ghana Guardian. L'ancien joueur de Waasland-Beveren avait rejoint la Bundesliga et le Fortuna Düsseldorf l'été dernier, mais le Ghanéen et sa formation n'ont pas pu éviter la relégation. L'ailier a été mis sur la liste des transferts et se retrouve dans le viseur de plusieurs clubs en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Belgique.

"Il est intéressé par un retour en Belgique et le Club de Bruges est très intéressé", a déclaré un proche du joueur au média ghanéen. "Le plan initial était de faire une bonne saison à Düsseldorf et de rejoindre ensuite un club plus important en Allemagne ou en Angleterre. Mais ce plan n'a pas fonctionné et la Belgique serait idéale pour un nouveau départ. Une championnat que connait bien Nana et Club le suit depuis son séjour à Waasland-Beveren."