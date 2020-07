Les Belges à l'étranger: Tielemans au-dessus du lot, marasme général

Les Diables n'ont pas connu le meilleur week-end de leur carrière. Youri Tielemans est l'arbre qui cache un peu la forêt.

Ils ont été au top:

Youri Tielemans (8,5): Le milieu de terrain de Leicester a crevé l'écran. Une passe décisive et beaucoup d'activité pour le Diable Rouge qui a été bien plus présent dans le jeu. Une prestation 5 étoiles dans un 3-4-3 qui lui convient à merveille.

Leandro Trossard (7,5): Un but qui donne trois points: de quoi faire de Trossard l'homme du match pour Brighton. Mais un peu à l'image de son équipe, l'ancien joueur de Genk n'a pas été fort régulier dans la rencontre. Il s'impose toutefois à la pointe de son équipe.

Alexis Saelemaekers (7): Première titularisation, et une superbe victoire pour Alexis avec l'AC Milan sur la pelouse de la Lazio. L'ailier a beaucoup donné de sa personne, il a cependant manqué de justesse dans le dernier geste.

Timothy Castagne (7): Encore une belle prestation pour Castagne lors de la victoire de l'Atalanta à Cagliari. Il continue pourtant de jouer sur la gauche, ce qui n'est pas son côté de prédilection.

Peuvent mieux faire

Leander Dendoncker (6): Wolverhampton a fait la mauvaise affaire dans la course à la Ligue des Champions avec cette défaite contre Arsenal. L'ancien Anderlechtois n'a pas été catastrophique mais il a surtout manqué de tranchant dans le jeu vertical.

Romelu Lukaku (6): Romelu a marqué le seul but de son équipe, un vrai but de renard des surfaces. Mais à côté de cela il a été assez transparent, à l'image de son équipe. On se demande encore pourquoi il n'a pas tiré le penalty qu'a manqué Martinez.

Dries Mertens (6): Sur le banc au coup d'envoi, Dries n'a pas été décisif ni dangereux. La fatigue se fait sentir.

Ils ont déçu

Dennis Praet (4): Une entrée en demi-teinte pour Praet qui n'arrive décidément pas à s'imposer pour sa première saison en Premier League.

Christian Kabasele (5): Le défenseur a fait ce qu'il a pu mais son équipe a pris l'eau collectivement à Chelsea. Olivier Giroud était il est vrai dans une forme olympique.

Divock Origi (3): Le Diable était titulaire à la place de Firmino, mais il est passé au travers. Son équipe ne l'a pas aidé non plus.

Kevin De Bruyne (4): festival de mauvaises passes pour De Bruyne qui n'est pas bien rentré dans la rencontre. Sa montée au jeu n'a pas aidé son équipe.