🎥 Serie A : Incroyable remontada de l'AC Milan face à la Juventus, la Lazio chute à l'extérieur

Deux rencontres de la 31ème journée de Serie A avaient lieu ce mardi soir.

AC Milan-Juventus 4-2

L'AC Milan affrontait Juventus à San Siro pour le choc de cette 31e journée de Serie A et cela a donné un scénario pour le moins incroyable. Leader du classement, la Vieille Dame voulait conforter sa place de leader et conserver dix points sur la Lazio. Quant aux Rossoneri, il s’agissait de confirmer le joli succès contre la Lazio (3-0) et prendre provisoirement la cinquième place à l’AS Roma.

Saelemaekers était titulaire du côté lombard et tentera sa chance rapidement durant cette rencontre (8e). Il y aura ensuite trois occasions des Bianconeri en quatre minutes devant le but de Gigi Donarrumma via Bonucci (10e), Ronaldo (13e) et Rabiot (14e). Adrien Rabiot ouvrira le score en seconde période via un exploit individuel. Le Français effectuera un rush de 30 mètres avant d'aller crucifier le portier adverse d’une frappe du gauche (47e), 0-1. Cristiano Ronaldo doublera la mise six minutes plus tard pour aller inscrire son 26e but de la saison en Serie A (53e), 2-0.

Mais l'AC Milan n'avait pas dit son dernier mot et parviendra à égaliser en quatre minutes via Zlatan ibrahimovic (62e) et Frank Kessié (66e), 2-2. Puis Rafael Leao permettra au club lombard de mener au score (68e), 3-2. La Juve accusera ensuite le coupe en encaissant un quatrième but signé Rebic (80e), 4-2.

Incroyable remontada en seulement vingt minutes des Rossoneri. La Juve conserve une avance confortable de 7 points sur la Lazio, mais met un terme à une série de huit succès consécutifs en championnat. L'AC Milan confirme son excellent résultat contre la Lazio et grimpe au cinquième rang.

WOW | Cette course, cette finition. Quel but d'Adrien Rabiot ! ⚡😱#MilanJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/1MIhTshQQB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 7, 2020

Lecce-Lazio 2-1

Rien ne va plus du côté de la Lazio. Déjà battus par l'AC Milan il y a quelques jours (0-3), les Romains se sont à nouveau inclinés ce mardi soir. En déplacement du côté de Lecce, les troupes de Simeone Inzaghi ont ouvert la marque grâce à Felipe Caicedo (5e), 0-1. Mais les joueurs de Lecce ont égalisé via Babakar à la demi-heure de jeu (30e), 1-1. Jordan Lukaku est monté au jeu à la reprise alors que les deux équipes étaient à égalité.

Après un penalty manqué juste avant la pause, les locaux ont finalement pris l'avantage en seconde période grâce à Fabio Lucioni (47e), 2-1.