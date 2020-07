Final 8 : L'UEFA a pris tranché concernant le huis clos

Dans exactement un mois se tiendra les derniers huitièmes de finale retour de Ligue des Champions.

Les rencontres opposant Manchester City au Real Madrid, FC Barcelone à Napoli, la Juventus à l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich à Chelsea sauront lieu entre le 7 et le 8 août. Des rencontres qui se dérouleront dans les stades des équipes devant accueillir ces rencontres préalablement, comme l'explique L'Équipe.

De plus, les rencontres du Final 8 et les huitièmes de finale retour auront lieu à huis clos. L'UEFA veut prendre le moins de risques afin de mener à bien sa compétition. De plus des mesures strictes seront appliquées envers les équipes encore engagées pour la compétition.