Le président de la Fiorentina soutient Franck Ribéry

L'ancien joueur du Bayern Munich a été a laissé entendre qu'il pourrait quitter la Fiorentina et l'Italie.

Choqué par le cambriolage de son domicile dimanche soir, Franck Ribéry a laissé entendre qu’il pourrait quitter la Fiorentina et l’Italie (à lire ICI). Le message a forcément inquiété son président Rocco Commisso, qui a contacté le Français par téléphone avant de le soutenir face aux médias italiens.

"Je suis vraiment désolé et touché par ce qui est arrivé cette nuit à Franck Ribéry", a réagi le patron de la Viola. "Nous sommes tous très proches de Franck et de sa magnifique famille. Ce sont des situations qui, au-delà des dommages économiques, représentent de vrais traumatismes pour ceux qui les subissent. Vous perdez des biens personnels et affectifs que rien ne pourra remplacer. Mais surtout, vous perdez la sérénité que chacun de nous doit avoir quand il laisse sa famille, sa femme et ses enfants à la maison."

"Nous ferons le maximum pour permettre à Franck de retrouver la tranquillité nécessaire et nous affronterons ensemble ce très mauvais moment. Je suis sûr que les Florentins seront également aux côtés de Franck en lui faisant ressentir leur grande affection et leur amour pour notre grand champion", a conclu le dirigeant.