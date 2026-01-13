Le Club de Bruges espérait que Christos Tzolis gagne le Soulier d'Or. En cas de vente, le club aurait pu toucher beaucoup plus d'argent.

Gagner le Soulier d'Or aurait fait beaucoup de bien à Christos Tzolis, surtout mentalement. Le Club de Bruges va devoir le remettre en confiance et gérer sa déception. Personne ne s'attendait à ce qu'Ardon Jashari remporte ce trophée.

Jashari n'a pas apporté grand-chose au Club de Bruges sur le plan sportif. Le milieu de terrain était déjà à l’AC Milan quand il a récolté la majorité des voix.

Le Soulier d’Or aurait fait grimper le prix de Tzolis

Pour le Club de Bruges, c’est l'aspect financier qui compte. Le Soulier d'Or aurait boosté sa valeur marchande et Bruges espérait en profiter en cas de transfert cet été.

En terminant troisième, derrière Hans Vanaken, Tzolis a vu ses espoirs s'envoler. La déception est grande au sein du club, même si le vainqueur est un ancien Brugeois.

En se partageant les voix, Vanaken et Tzolis ont ouvert la voie à Jashari. Il n'a fallu qu'un tour pour faire la différence. De son côté, Adem Zorgane a aussi récolté pas mal de points.