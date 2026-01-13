Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs anglais, la décision est prise : Roggerio Nyakossi ne devrait pas partir cet hiver.

L'été dernier, Portsmouth a été le premier club à s'intéresser à Roggerio Nyakossi avec une offre de presque deux millions d'euros. À l'époque, OH Leuven avait refusé la proposition et reste sur ses positions.

Ces dernières semaines, West Ham, Southampton, des clubs allemands et italiens ont placé Nyakossi sur leur liste. Certaines équipes frappent avec insistance à la porte des Louvanistes pour tenter de le recruter.

Cette saison, il a disputé onze matchs de Jupiler Pro League et inscrit deux buts. Il est sous contrat à Louvain jusqu'en 2027 et vaut autour de 800 000 euros selon Transfermarkt.

OH Leuven refuse de laisser partir Roggerio Nyakossi

Nyakossi possède la double nationalité suisse et togolaise et compte huit sélections avec les espoirs suisses. Le club ne veut pas le vendre en dessous du prix du marché et n'a pas l'intention de s'en séparer.



D'après Sky Sports, Louvain aurait fait savoir que Nyakossi ne pourra pas partir cet hiver et le joueur semble d'accord avec cette décision.