Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

La Gantoise, l'Union et le Club de Bruges se sont penchés sur le dossier Griffin Yow, mais l'ailier de Westerlo pourrait quitter la Belgique.

Griffin Yow fait parler de lui ces dernières semaines. L'Américain a de grandes chances de quitter Westerlo cet hiver, surtout depuis que des clubs étrangers s'intéressent à lui.

Trois clubs passent à côté

La Gantoise, l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges étaient sur le coup. Bruges espérait attendre l'été prochain pour le récupérer gratuitement, puisque son contrat se termine en juin. Mais pour Westerlo, c'est maintenant ou jamais s'ils veulent toucher un peu d’argent sur son transfert.

Yow ne veut pas attendre le mois de juin. Il veut bouger maintenant. Le New England Revolution est très intéressé et pousse pour le faire venir en janvier.

Selon les informations de la Gazet van Antwerpen, une offre de 350 000 euros devrait arriver sur le bureau des dirigeants de Westerlo. Une petite somme, mais elle pourrait suffire à convaincre le club de le lâcher cet hiver plutôt que de le voir partir gratuitement dans quelques mois.

Un coup dur pour les cadors de Pro League qui espéraient attirer l'ailier. Si tout se passe comme prévu, Yow va partir aux États-Unis pour jouer en MLS.