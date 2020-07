Un Mancunien élu joueur du mois en Premier League

Bruno Fernandes a été élu joueur du mois en Premier League. Une première bien évidemment pour le Portugais qui était arrivé à Manchester United en janvier dernier.

Le milieu de terrain, qui a redonné des couleurs à un bien terne United, et les résultats des Red Devils depuis quelques semaines sont tout simplement incroyables. Alros qu'ils étaient à près de 10 points de la Ligue des champions, ils ne sont maintenant plus qu'à une petite unité de Leicester, quatrième au classement.

