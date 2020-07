Furieux, Sinisa Mihajlovic critique l'arbitrage et un média bien précis

Trois jours après une surprenante victoire sur la pelouse de l'Inter (1-2), Bologne a été défait à domicile par Sassuolo (1-2).

Le coach de Bologne, Sinisa Mihajlovic n'était pas content à l'issue de la défaite des siens et l'a fait savoir. Durant la conférence de presse d’après match, le technicien serbe n'a pas mâché ses mots et a même fustigé l’arbitrage ainsi que la chaîne italienne Sky et ses journalistes.

"J’ai été expulsé à juste titre parce que j’ai pété les plombs et insulté l’arbitre. Nous sommes l’équipe la plus réprimandée au monde, il semble qu’il y ait onze tueurs sur le terrain et ce sont tous des garçons nés en 2000. Apparemment, il est plus facile de réprimander un jeune joueur qu’un joueur confirmé. C’est pourquoi je me suis mis en colère", a lâché l'ancien milieu de terrain dans des propos relayés par Tuttosport avant de s’en prendre aux journalistes de la chaîne italienne Sky en leur reprochant un manque d’impartialité lorsque son équipe est concernée.

"J’ai regardé une demi-heure de la retransmission de l’émission après le match contre l’Inter et vous n’avez pas parlé une seule seconde de Bologne. C’est dommage, on dirait que vous travaillez pour la chaine de l’Inter. Personne ne félicite Bologne pour sa victoire. J’ai fini, je ne veux plus parler, j’ai dis ce que j’avais à dire et je m’en fiche, merci", a conclu le Serbe en rompant la connexion de son micro.