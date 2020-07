📷 Six mois plus tard, Hakim Ziyech rejoint Chelsea

Privé de mercato l'été dernier, Chelsea est bien décidé à investir pour renforcer son équipe en vue de la saison prochaine.Les Blues ont d'ores et déjà bouclé plusieurs transferts importants. Parmi les nouvelles arrivées prévues cet été, on compte celle d'Hakim Ziyech. En effet, en février dernier, le club anglais avait trouvé un accord avec l'Ajax pour un transfert de l'attaquant marocain contre une indemnité de transfert estimée à 40 millions d'euros.

Ainsi, selon les termes de l'accord, le joueur de 27 ans devait initialement rejoindre l'effectif dirigé par Frank Lampard à la fin de la saison 2019/2020, soit à partir du 1er juillet 2020. Cependant, selon les images dévoilées par le club londonien sur son site officiel ce samedi, le natif de Dronten a finalement pris part à sa première séance d'entraînement avec les Blues aujourd'hui. Néanmoins, conformément à la réglementation imposée par l'UEFA, l'international marocain ne pourra pas jouer avec sa nouvelle équipe avant le début de la saison 2020-2021.

Check out the full gallery from Hakim Ziyech's first training session as a Blue! 👇