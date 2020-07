Manchester City et Sterling roulent sur Brighton

Manchester City s'est largement imposé sur la pelouse de Brighton et valide sa place de Dauphin.

C'était l'un des objectifs de Guardiola en cette fin de saison: assurer la deuxième place des Citizens au classement. La victoire de ce samedi sur la pelouse de Bighton associe à la défaite de Chelsea permet à City d'assurer sa deuxième place au classement.

Les coéquipiers de De Bruyne (titulaire) ont pris ces trois points avec la manière puisqu'ils ont tout simplement marché sur Trossard et compagne. Un score sans appel de 0-5, avec un triplé de Sterling, et des buts de Gabriel Jesus et Bernardo Silva. De Bruyne a joué 60 minutes et Trossard 67 minutes.

Il reste maintenant à Guardiola et ses joueurs à remplir le reste des objectifs pour cette fin de saison 2019-2020: remporter la FA Cup (pour cela il faudra battre Arsenal en demi-finale) et puis aller remporter la Ligue des Champions, en terminant d'abord le travail contre le Real. Mais tout cela, c'est une autre paire de manches.